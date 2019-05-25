بالفيديو: هطول أمطار على الحرم المكي اليوم السبت

هطلت أمطار على مكة المكرمة اليوم السبت، حيث أوضح مقطع فيديو نشرته إمارة المنطقة هطول الأمطار على المسجد الحرام، كما ظهرت السماء ملبدة بالغيوم.
يذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة أعلنت عن استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة وتمتد إلى منطقة المدينة المنورة.
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