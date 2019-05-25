بالصور.. أمانة القصيم تهيئ المصليات والمساجد استعدادًا لعيد الفطر

تواصل أمانة منطقة القصيم أعمال تهيئة المصليات والمساجد بمدينة بريدة، استعدادًا لعيد الفطر، فيما أقرّت اللجنة العليا لمواسم السعودية هوية عيد الفطر التي تمّ تدشينها وإطلاقها مؤخرًا

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت أمانة المنطقة: استعدادًا لعيد الفطر المبارك.. تواصل أمانة منطقة القصيم أعمال تهيئة مصليات الأعياد والجوامع بمدينة بريدة عبر فرق ميدانية مكثفة، تشمل أعمال نظافة المصليات والمواقع المحيطة، وغسيل الأرصفة.

وفي سياق ذي صلة، أقرّت اللجنة العليا لمواسم السعودية هوية عيد الفطر التي تمّ تدشينها وإطلاقها مؤخرًا عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية.

Advertisements

وقالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في بيان لها: «نظرًا لمكانة هذا الوطن العظيم على المستوى الإسلامي، فقد استهدفت هوية العيد نشر المحبة والفرح والبهجة والسعادة في كل مكان، مع التركيز على إبراز الهوية السعودية وقيمة ومكانة وتأثير المملكة إسلاميًّا وعربيًّا وعالميًّا، مع تسليط الأضواء على ما يتفرّد به موسم هذا العيد في السعودية من فعاليات وأنشطة ومظاهر نوعية متميزة وغير مسبوقة تقام للمرة الأولى على مستوى المملكة والمنطقة».

وأوضحت الهيئة، أن هذا الموسم يأتي على غرار بقية مواسم السعودية كنتاج للشراكة الإيجابية وتكامل الجهود والتعاون المثمر بين عدد من القطاعات الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة، مشيرًة إلى أنّ هوية العيد تزدهي بالألوان التي تعكس البهجة بإطلالة العيد وحرص المملكة على اتساع دائرة الفرح ليصل صداها إلى كل أنحاء العالم الإسلامي، وأن يستمتع بكل تفاصيلها جميع فئات وشرائح المجتمع من الرجال والسيدات والأطفال ومن مختلف الأعمار داخل هذا الوطن العظيم.

وأشارت الهيئة، إلى تناغم هذه الجهود مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وما يتضمَّنه برنامج جودة الحياة، لافتًا إلى أهمية متابعة حسابات «موسم العيد» الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة للموقع الإلكتروني لمواسم السعودية وترقب العديد من المفاجآت التي ستُعلن تباعًا.