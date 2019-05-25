فصل بلا مكافآت في التعليم المستمر بالمخواة

اشتكى عدد من المنتسبين للتعليم المستمر بتعليم المخواة من عدم صرف المكافآت الخاصة بهم دون تقديم أسباب مقنعة. وتأتي المطالبات بالمكافآت المستحقة بعد أن توقف صرفها طيلة الترم الأول بالكامل من هذا العام، ولم يقتصر الغياب على هذا الترم فقط، فقد استمرت كذلك حتى الفصل الدراسي الثاني، فلم يتم تسليمهم أحد سوى مكافأة شهر جمادى الأولى، واستمر الانقطاع بعدها. قال مصدر لـ«دوت الخليج» إن عدم صرف المكافآت لم يكن موجودا في السابق، بل يعد الأول من نوعه من حيث مدة التأخير. وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة ناصر العمري أن «مكافآت الفصل الدراسي الأول تم رفعها للوزارة، أما ما يتعلق بالفصل الدراسي الثاني فقد تم صرف شهر واحد حتى الآن، فيما بقية الأشهر تحت الإجراء حاليا، وبانتظار أوامر الدفع من وزارة المالية».



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