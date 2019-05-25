%60 إنجاز مستشفى الملك فيصل الجديد بجدة

جانب من الأعمال الإنشائية بالمشروع (تصوير: علي حميدة)

تتسارع وتيرة العمل في مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة الجديد، وهو مشروع كبير يخدم سكان جدة، تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 1.7 مليار ريال. وكشفت جولة «دوت الخليج» على موقع إنشاء المستشفى أن نسبة الإنجاز في الموقع بلغت 60%، ويتوقع الانتهاء منه مع نهاية عام 2019، وبهذا المشروع سيحظى مستشفى الملك فيصل التخصصي القديم على فرصة للتطوير والتوسع على حوالي 2 مليون متر مربع، وهو ما سيسمح له بالتوسع في الخدمات، فضلاً عن القدرة على تسكين الطاقم الطبي وأسرهم ضمن المجمع الطبي المحدد.

1.7 مليار ريال

تمت ترسية المشروع من خلال منافسة عامة على شركة متخصصة في المجال العقاري، بتكلفة إجمالية قدرها 1,770,420,638 ريالاً، ويهدف المشروع الجديد إلى إنشاء مجمع من المستشفيات المتخصصة التي تضم 2000 سرير، تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والإدارية والفنية واللوجستية والإسكان. ويقوم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في جدة على مساحة إجمالية للمباني تقدر بـ500 ألف متر مربع، تشتمل على: مركز طبي رئيسي لأمراض القلب والمخ الأعصاب والجراحة العامة والأمراض الباطنية، مركز متقدم للأورام «كبار وأطفال»، مركز مستقل للأطفال، العيادات الخارجية، وحدة جراحة اليوم الواحد، مركز الأبحاث والشؤون الأكاديمية والتدريب، مبنى الإدارة الرئيسي، مبنى الخدمات المساندة، مركز للمؤتمرات، إضافة إلى بنية تحتية ولوجستية متكاملة من بينها نفق لكافة الخدمات يمر تحت المراكز بطول 2 كيلو متر، كما تضم المدينة الطبية التخصصية 1079 سريرا موزعة على 679 سريرا للمرضى المنومين و400 سرير لجراحات اليوم الواحد.

10 وحدات للمناظير

يتضمن المشروع الجديد 360 سريرا في العيادات الخارجية، و10 وحدات للمناظير الطبية، وكذلك 12 غرفة عمليات جراحة اليوم الواحد، و50 وحدة غسيل كلوي للعيادات الخارجية، و32 وحدة للمرضى المنومين، و5 وحدات للأطفال الذين يحتاجون إلى عملية غسيل كلوي، كما يضم أجنحة للولادة، ومركزا لطب العائلة، وعيادة للأسنان، ومعمل أسنان متكامل، وعيادة لكبار الشخصيات، ومكاتب للتشريفات، ومكاتب للهندسة الطبية والصيانة والتشغيل والنظافة والأمن والتغذية. وروعي إمداد المكان بشبكة متكاملة للكهرباء، ومحطة تحلية مياه الشرب، وأخرى للري، وشبكات للحاسب الآلي، وشبكة متكاملة للاتصالات، كما سيتم توفير 5100 موقف مظلل للسيارات.

زيادة الطاقة الاستيعابية

بانتهاء المشروع ستزيد الطاقة الاستيعابية في استقبال ودخول المرضى نظرًا لزيادة عدد الأسرة إلى 1079 سريرا، بعد أن كانت في المستشفى التخصصي القديم 500 سرير، وبالتالي زيادة عدد المرضى في العيادات الخارجية إلى ضعف العدد الحالي الذي بلغ حتى نهاية العام 2015 نحو 316730 مريضا.

50 وحدة غسيل كلوي

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سيتضمن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فرع جدة بحلته الجديدة 50 وحدة غسيل كلوي للعيادات الخارجية منها 32 وحدة للمنومين و5 وحدات للأطفال، بعد أن كانت تحوي 6 أسِرّة فقط مخصصة للزراعة في المستشفى القديم. وباستلام المشروع الجديد من المتوقع زيادة علاج الأورام وزراعة النخاع، علمًا أن المستشفى التخصصي بوضعه الحالي المحدود يعد المركز الوحيد الذي يجري هذا النوع من العمليات في المنطقة الغربية، ومن المنتظر أيضا زيادة عمليات جراحة القلب والأوعية الدموية التي سوف تضاعف من العدد الحالي لهذه العمليات وهو 362 عملية إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد في مشروع التوسعة الجديدة.

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة الجديد:

الميزانية: 1,770,420,638 ريالاً

بداية التنفيذ: 1/ 9 / 2013

تاريخ الانتهاء: نهاية عام 2019

المساحة: 21527820.83 مترًا مربعًا

المالك: وزارة الصحة، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث