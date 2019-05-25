السعودية اليوم / إيقاف مهربين ومهاجرين غير شرعيين بالجزائر



الجزائر 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري مهربين اثنين بمدينتي تمنراست وعين قزام جنوب الجزائر وصادر منهما سيارة رباعية الدفع وتسع مطارق ضغط وثمانية مولدات كهربائية ومعدات أخرى معدة للتهريب.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن قوات حرس السواحل بمحافظة عنابة أوقفت 39 شخصًا وسط البحر على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط .

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20:51ت م

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