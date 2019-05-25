السعودية اليوم / أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة الوجه



الوجه 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء اليوم، بمحافظة الوجه، أهالي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - , واطمأن على أحوالهم وتبادل معهم الأحاديث الودية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .

// انتهى //

20:39ت م

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