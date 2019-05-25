انت الان تتابع تفاصيل خبر وسيم يوسف يتحدث عن مؤامرة في السعودية ضده.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 08:03 مساءً - قال الداعية الإماراتي المثير للجدل وسيم يوسف إن مؤامرة يقودها من أسماهم "الصحونجية" وراء إلغاء ظهوره في حلقة ببرنامج "الليوان" الذي يُعرض على قناة روتانا خليجية، ويقدمه الإعلامي عبد الله المديفر .

وغادر يوسف العاصمة السعودية الرياض عائداً إلى مدينة أبوظبي، قبل أن يحل ضيفاً في البرنامج الذي قال مقدمه في تغريدة حذفها لاحقاً إن "اختياره للضيف خطأ".

وأضاف يوسف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم السبت : "لم يتم إلغاء الحلقة من قبل أي جهة بل كان قراري بسبب مؤامرة صحونجية، حتى مذيع البرنامج لم يعلم بقرار الالغاء إلا بعدما اعتذرت بالمطار، فأحرق جوالي بالاتصال كما بالصورة، كان هناك مؤامرة قذرة".

وتابع: "بعد عدم ردي على المذيع قام بكتابة تغريدة اختيار الضيف خطأ، فأرسلت له رسالة كما في الصورة فكان جوابه وضح لي، وذلك دلالة أن الإلغاء كان من جهتي حتى هو لم يعلم إلا بعد التغريدة، انتظرونا .. أقسم بالله لن تجد أسوأ من اللحى الصحونجية فانتظرونا".

Advertisements

ولم يعرف بعد سبب مغادرة يوسف بشكل مفاجئ قبل تسجيل الحلقة معه، على الرغم من إعلان مقدم برنامج "الليوان" عبد الله المديفر عن استضافته.

وكان رجال دين ومثقفون سعوديون شنوا في وقت سابق هجوماً لاذعاً ضد وسيم يوسف، على خلفية إساءته وتشكيكه في كتاب "صحيح البخاري".

وسبق أن انتشر في مطلع عام 2016 هاشتاغ " #الشعب_السعودي_يطرد_وسيم_يوسف"، بعد منعه من إقامة محاضرة في الرياض، ولم يسمح له من حينها بتقديم محاضرات أو ندوات في المملكة.

ووسيم يوسف شخصية مثيرة للجدل، قدّمه الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من "الدعاة النجوم" الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة من خلال استخدام مساحات بالقنوات الفضائية.