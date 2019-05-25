شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يستقبل أولى رحلات «نوردويند» الروسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وصلت قبل قليل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أولى رحلات شركة الطيران الروسية «نوردويند»، والقادمة من مطار موسكو. يُشار إلى أن الشركة بدأت التشغيل بين المطارين بواقع رحلتين أسبوعياً، وفقاً لحساب مطار الملك عبدالعزيز الرسمي عبر «تويتر».



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