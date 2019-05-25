، لليوم الثاني.. "سعادة أهالينا" تجهز المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بدأت مبادرة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للعام الثاني على التوالي، في تجهيز عدد من المساجد في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن أنشطة حملتها ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، والتي تشمل تنظيف المساجد وتعطيرها، وتجهيزها للمعتكفين والمصلين في تلك الأيام المباركة.
وكانت الحملة التي تزامن انطلاقها مع الشهر الفضيل في المدن الرئيسية الثلاث قد تمكنت من توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المتعففة، وتقديم وجبات السحور لأكثر من 150 عاملاً، بالإضافة إلى إقامة حفلات الفطور والسحور الجماعي لأكثر من 200 شخص من الأيتام وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.
وشارك في حملة "سعادة أهالينا" مئات من الشباب والشابات من متطوعي البنك الأهلي وذويهم، في أنشطة تناسب طبيعة الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات الخيرية.
ومن المقرر أن تواصل حملة "سعادة أهالينا" أنشطتها التطوعية بعد شهر رمضان المبارك، لتغطي عددًا من مدن المملكة بسلسلة مبادرات متنوعة، حيث تسعى إلى إسعاد أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية المستهدفة.
لليوم الثاني.. "سعادة أهالينا" تجهز المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
بدأت مبادرة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للعام الثاني على التوالي، في تجهيز عدد من المساجد في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن أنشطة حملتها ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، والتي تشمل تنظيف المساجد وتعطيرها، وتجهيزها للمعتكفين والمصلين في تلك الأيام المباركة.
وكانت الحملة التي تزامن انطلاقها مع الشهر الفضيل في المدن الرئيسية الثلاث قد تمكنت من توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المتعففة، وتقديم وجبات السحور لأكثر من 150 عاملاً، بالإضافة إلى إقامة حفلات الفطور والسحور الجماعي لأكثر من 200 شخص من الأيتام وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.
وشارك في حملة "سعادة أهالينا" مئات من الشباب والشابات من متطوعي البنك الأهلي وذويهم، في أنشطة تناسب طبيعة الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات الخيرية.
ومن المقرر أن تواصل حملة "سعادة أهالينا" أنشطتها التطوعية بعد شهر رمضان المبارك، لتغطي عددًا من مدن المملكة بسلسلة مبادرات متنوعة، حيث تسعى إلى إسعاد أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية المستهدفة.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
07:27 PM
في مناطق جدة والرياض والمنطقة الشرقية.. ووزعت 600 سلة غذائية
بدأت مبادرة "سعادة أهالينا"، التي تطلقها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية للعام الثاني على التوالي، في تجهيز عدد من المساجد في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن أنشطة حملتها ذات المحتوى الاجتماعي الواسع، والتي تشمل تنظيف المساجد وتعطيرها، وتجهيزها للمعتكفين والمصلين في تلك الأيام المباركة.
وكانت الحملة التي تزامن انطلاقها مع الشهر الفضيل في المدن الرئيسية الثلاث قد تمكنت من توزيع 600 سلة غذائية على الأسر المتعففة، وتقديم وجبات السحور لأكثر من 150 عاملاً، بالإضافة إلى إقامة حفلات الفطور والسحور الجماعي لأكثر من 200 شخص من الأيتام وكبار السن وتوزيع الهدايا عليهم.
وشارك في حملة "سعادة أهالينا" مئات من الشباب والشابات من متطوعي البنك الأهلي وذويهم، في أنشطة تناسب طبيعة الشهر الفضيل، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجمعيات الخيرية.
ومن المقرر أن تواصل حملة "سعادة أهالينا" أنشطتها التطوعية بعد شهر رمضان المبارك، لتغطي عددًا من مدن المملكة بسلسلة مبادرات متنوعة، حيث تسعى إلى إسعاد أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية المستهدفة.
، لليوم الثاني.. "سعادة أهالينا" تجهز المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. "سعادة أهالينا" تجهز المساجد استعدادًا للعشر الأواخر من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.