بالصور: وفاة أربعينية وفتاة في حادث دهس مروع بجازان

لقيت سيدة أربعينية وفتاة تبلغ من العمر 18 عاماً مصرعهما ، وذلك إثر حادث مروع على طريق الملك عبدالعزيز بمدينة جازان. وجرى نقل جثماني الضحيتين إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر وتم حفظهما بثلاجة المستشفى.

وذكرت مصادر أن الضحيتين من الجنسية اليمنية.

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