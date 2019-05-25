خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لملك الأردن، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق باطراد التقدم والازدهار. وأشاد خادم الحرمين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة لملك الأردن، عبّر خلالها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للملك عبدالله، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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