شاهد: انقاذ فتاتين علقتا لساعات في أعلى جبل بجازان بسبب تحدٍ بينهما

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة أبو عريش بجازان من انقاذ شقيقتين علقتا لعدة ساعات في أعلى جبل قرب بحيرة سد وادي جازان، وذلك بسبب منافسة وتحدٍ بينهما للوصول لقمة الجبل.

وكانت الشقيقتان مع أسرتهما في رحلة برية بالمنطقة، وقد اقترح شقيقهما لعبة تحدي بينهما لصعود الجبل مقابل حصول الفائزة على جائزة مالية.

وقالت إحدى الفتيات إنه بعد صعودهما الجبل ووصولهما لمنطقة وعرة بأعلاه علقتا فيه ولم تتمكنا من مواصلة الصعود أو النزول، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه بعد مرور عدة ساعات وفشل كل محاولات النزول اضطروا لإبلاغ الدفاع المدني.

وأضافت أن فرقة متخصصة في المناطق الجبلية قدمت للموقع وتمكنت من انقاذهما، لافتة إلى أن اثنين من أعضاء رجال الدفاع المدني تعرضا لإصابات خلال عملية الإنقاذ، أحدهما أُصيب بخلع في الكتف والآخر بتمزق في القدم ونقلا بالإسعاف إلى المستشفى.