بالصور.. شراكة مجتمعية وتطوعية بين جمعية «ريف» وفريق «نوافذ»

تهدف لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
عقدت- مساء أمس- جمعية «ريف» التنموية الخيرية وفريق «نوافذ» التطوعي، شراكة مجتمعية وتطوعية؛ حيث مثّل جمعية «ريف» رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد بن سليمان البكيري، ومثّل فريق نوافذ عبيد بن عبدالله البرغش المشرف العام على الفريق، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء فريق نوافذ.
وأوضح «البرغش»، أن هذه الشراكة والاتفاقية تصبّ مصلحتها في خدمة الوطن والمجتمع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، سائلًا الله أن يبارك في الجهود وأن يكلّل الشراكة بالتوفيق والنجاح والسداد.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لجمعية «ريف» التنموية، حمود الحمود، أهمية مثل هذه الشراكات بين الجمعيات والفرق التطوعية المميزة؛ مثل فريق «نوافذ» الذين لهم باع طويل في صنع المبادرات وتنفيذ الحملات من، خلال الخبرات السابقة في ميدان العمل التطوعي.
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