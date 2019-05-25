السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف في محافظة بحرة توفر مصلى لإقامة صلاة الجماعة



مكة المكرمة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

وفرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة, المصلى المتنقل في الأماكن التي يكثر فيها موائد إفطار الصائمين لإقامة صلاة الجماعة, حيث جرى تجهزها بمواضئ ومكبرات صوت ومفارش تسع أعدادا كبيرة من المصلين.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري, حرص الرئاسة العامة على إقامة البرامج التوعوية في الأماكن العامة, ومن ضمن هذه البرامج تفعيل المصليات المتنقلة عند موائد إفطار الصائمين لعابري السبيل وخارج الأحياء السكنية وعلى الشواطئ.

وأشاد فضيلته بالدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, وسمو نائبه لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن تفعيل المصليات المتنقلة يأتي ضمن برنامج إدارة التوعوية والتوجيه للرئاسة العامة "الصيام جنة".

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17:22ت م

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