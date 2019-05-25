انت الان تتابع تفاصيل خبر بأول زيارة خارجية.. رئيس المجلس العسكري السوداني في مصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 06:00 مساءً - وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، العاصمة المصرية القاهرة، في أول زيارة خارجية له.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، أن البرهان وصل مطار القاهرة، وكان في استقباله عدد من كبار المسؤولين (لم تسمهم).

وأشارت أن الزيارة (غير محددة المدة)؛ لبحث مستجدات الأوضاع ودعم العلاقات الثنائية.

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وزيارة البرهان إلى القاهرة هي الأولى له منذ توليه منصبه، عقب عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل الماضي.

وتعد الزيارة الخارجية الثانية لمسؤول سوداني بارز خلال يومين، عقب زيارة أجراها نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، يوم الخميس، إلى السعودية، التقى خلالها ولي العهد محمد بن سلمان، وشملت مباحثات بشأن "التعاون الثنائي، والأحداث الإقليمية".

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.