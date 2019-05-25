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2019-05-25 المملكة تدين التفجيرين اللذين استهدفا مسجدين في كابول وكويتا متابعات الخليج 365 - واس أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي روعت الآمنين ولم تراعِ حرمة المكان والزمان.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.









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