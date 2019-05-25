تعرف على خطة أمريكا الكاملة لمواجهة إيران

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

علقت صحيفة التليغراف البريطانية على إعلان البيت الأبيض إرسال قوات أمريكية إضافية تصل إلى 1500 جندي، حيث قالت إن عملية النشر قد تكون جزءاً من مجموعة أوسع نطاقًا تعتزم واشنطن إرسالها لمنطقة الخليج.

ومع تزايد التوترات في الآونة الأخيرة، نشرت الولايات المتحدة أعدادًا متزايدة من القوات والطائرات والسفن الحربية في المنطقة، حيث قال كل من البيت الأبيض وإيران إنهما لا يسعان إلى الحرب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القوات الأمريكية الإضافية البالغ عددها 1500 جندي والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، هي جزء صغير من مجموعة الخيارات العسكرية التي كان من الممكن أن تشهد نشر 10 آلاف جندي أمريكي في منطقة الخليج.

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ومع إعلان الولايات المتحدة نشر القوات الجديدة للمرة الأولى، اتهمت واشنطن إيران علانية بأنها تقف وراء هجوم تخريبي ألحق أضرارًا بأربع سفن نفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

بخلاف أعداد الجنود والضباط، أكد مسؤولون أمريكيون أن هناك نية لإرسال أربع طائرات من طراز B-52 في البداية، مشيرين إلى أنه من الممكن أن يتم إرسال المزيد في المستقبل.

وحسب ما جاء في صحيفة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، فإن القاذفة تستطيع حمل 32 ألف كيلوجرام من القنابل، كما أنه يمكنها حمل رؤوس نووية.

ووسط تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة، أرسلت الولايات المتحدة أهم عناصر خطة إعادة الانتشار في منطقة الخليج العربي، وهي حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الشهيرة، والتي من المنتظر أن تكون القاعدة المتحركة لأي عملية عسكرية ضد إيران.