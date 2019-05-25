شكرا لقرائتكم فيديو.. أسراب الجراد تغزو مزارع شقراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-25 فيديو.. أسراب الجراد تغزو مزارع شقراء متابعات الخليج 365 - شقراء وثقت مقاطع فیديو بثها مزارعون، هجوماً عنيفاً لأسراب الجراد على مزارعهم بمحافظة شقراء التابعة لمنطقة الرياض. Advertisements وأظهرت المقاطع أعداداً هائلة من الجراد تلتهم أوراق الأشجار، حيث تسببت في أضرار كبيرة بالمحاصیل الزراعیة. وتشهد شقراء وبعض المنطق في الرياض هجوم أسراب من الجراد، على خلفية التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وارتفاع درجات الحرارة حالياً.









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