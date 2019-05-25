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الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في تعز

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2019-05-25

الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة في تعز

متابعات الخليج 365 - واس

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حقق الجيش الوطني تقدمًا ميدانيًا جديدًا في شمال مدينة تعز بعد هجوم شنه فجر اليوم ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش تابعة للواء 170 دفاع جوي هاجمت مواقع الميليشيا وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمتمردين في شمال مركز المحافظة.
وذكر المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن أكثر من 13 من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم فجر اليوم السبت وأصيب العشرات في المواجهات.
وأشار المصدر، إلى أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل.

 





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