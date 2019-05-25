شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح على العيص ووادي الفرع.. و«الأرصاد» تُحذِّر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، إنذاراً من نوع «تنبيه متقدم» على منطقة المدينة المنورة، يشمل محافظات ومراكز العيص ووادي الفرع. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (السبت)، إنذاراً من نوع «تنبيه متقدم» على منطقة المدينة المنورة، يشمل محافظات ومراكز العيص ووادي الفرع. وحذَّرت الهيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، موضحة أن الحالة الجوية تبدأ عن الساعة (02:30) من مساء اليوم (السبت)، وحتى الساعة (07:00) مساءاً.



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