شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يختتم توزيع السلال الرمضانية داخل مخيمي «الزعتري» و «الأزرق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اختتم فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن توزيع السلال الرمضانية داخل مخيمي الزعتري والأزرق من خلال تسع محطات متتالية قام بها، شملت كافة سكان المخيمين من الأشقاء اللاجئين السوريين والبالغ عددهم 82468 مستفيدًا باجمالي 821 طناً من المواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC).

وشملت السلة الغذائية الرمضانية مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.

الجدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن أطلق منذ بداية الشهر الفضيل مشروع توزيع السلال الرمضانية على الأشقاء السوريين بتكلفة اجمالية بلغت (3.419.070) ريالًا سعودي.