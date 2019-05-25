شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير تبوك» يثمن جهود تعليم المنطقة في حملة محو الأمية بـ«الوجه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عباس الفقيه ( الوجه )

قدم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز شكره وتقديره للمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري في خطاب ثمن خلاله أمير المنطقة جهود الإدارة في الإعداد للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع الوجه بمنطقة تبوك ضمن مشروع مبادرة التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية التي اعتمدتها وزارة التعليم إذ ستُعقد هذه الحملة في أربع مناطق في المملكة هذا الصيف لمدة شهرين في الفترة من 4-10 إلى 4-12 للعام الحالي 1440هـ.

من جهته، أعرب العُمري عن اعتزازه ومنسوبي الإدارة باهتمام وحرص أمير منطقة تبوك وتوجيهاته الكريمة والمستمرة ؛ لدعم العمل التعليمي في المنطقة، مشيراً إلى اكتمال تحضيرات الإدارة لبدء هذه الحملة في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد، وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030، ونشر المعرفة والتعليم في كل القرى والهجر بمحافظة الوجه، وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية، وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات.