شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن طفل جرفه سيل وادي العارضة بـ«جازان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الكادومي (جازان) mohm88777

كثفت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة وعدد من المتطوعين تمشيط وادي العارضة بحثاً عن طفل بعد أن أغرقته سيول الوادي الأخيرة الناجمة عن الأمطار، وتستمر أعمال البحث عنه لليوم الثالث على التوالي.

من جهتها، انتشلت فرق الدفاع المدني شخصين بعد أن جرفت السيول مركبتهم في أحد الأودية شرق جازان، فيما غرقت عدد من البسطات الرمضانية جراء الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات.

وشهدت عدد من الطرق الجبلية انهيارات للصخور تسببت في وقف تحركات سكانها مما دفع عدد من الأهالي بفتح الطرق بجهودهم الذاتية.

إلى ذلك حذرت مديرية الدفاع المدني بجازان من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة ومن السيول المنقولة من مواقع بعيدة محذرة من عبور الأودية أثناء هطول الأمطار.