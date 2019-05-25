شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» تلزم إحدى الشركات بإيقاف الضرر عن اهالي «الليث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(مكة المكرمة)okazonline

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية إحدى الشركات بتنفيذ قناة بديلة حسب المواصفات الفنية وشروط السلامة بمحافظة الليث، بعد التجاوزات التي حدثت من قبل الشركة بإنشائها قناة على شاطيء المحافظة بدرن الحصول على تصاريح من الوزارة.

وكشف خطاب متداول تحتفظ "الخليج 365" بنسخة منه للأمين العام لشؤون المجالس البلدية بريك القرني عن موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي على توصيات اللجنة المكلفة من قبل الوزير والذي أكد فيه على ضرورة مخاطبة أمانة محافظة جدة والمجلس البلدي لبلدية محافظة الليث بقرارات اللجنة المكلفة والذي نص على "تمكين الشركة من تنفيذ القناة البديلة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية ونواحي السلامة واشترط القرار على أن تتأكد أمانة محافظة جدة من أن موقع القناة البديلة خارج النطاق العمراني وخارج حد حماية التنمية وضمن الأراضي المؤجرة على الشركة.

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كما طالب القرار بردم القناة السابقة من قبل الشركة وفق الأصول الهندسية والفنية تحت إشراف هندسي وبالتنسيق مع بلدية محافظة الليث والعمل على تطبيق لائحة الاستثمارات على الموقع للمدة الماضية، وكذلك استكمال إجراءات استخراج تراخيص لبناء ثلاثة مصانع تطالب الشركة بإصدار تراخيص لها.

وأكد رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة الليث فايز المهداوي أن قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية الأخيرة الصادرة بحق الشركة جاء تأكيداً لحقوق أهالي محافظة الليث وسيتم مخاطبة أمين محافظة جدة ورئيس بلدية محافظة الليث بشأن تنفيذها على وجه السرعة.

وقدم المهداوي شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية واللجنة المكلفة على إنصاف أهالي المحافظة وحفظ حقوقهم المستمدة من قرار مجلس الوزراء و القرارات الوزارية.