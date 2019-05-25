، "صحة حفر الباطن" تُفعّل اليوم العالمي لمكافحة التدخين ،

- 1/2
- 2/2
فعّلت "صحة حفر الباطن" اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمستشفى الملك خالد العام، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اجعل كل يوم هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين".
وتضمنت الفعالية تنظيم ركن توعوي يحتوي على نماذج ومجسمات توعوية عن مضار التدخين، وتوزيع منشورات على المراجعين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين بكل أشكاله والتدخين السلبي، ومضارّ التدخين على صحة الرئة، والصحة بشكل عام؛ بهدف حماية جميع فئات المجتمع من هذه الآفة، والحدّ من نسبة تعاطيه للمساهمة في بناء مجتمع صحي سليم.
وتبذل "صحة حفر الباطن" جهوداً كبيرة للحد من انتشار التدخين بين أفراد المجتمع حيث دشنت أكثر من 15 عيادة لمكافحة التدخين في جميع مستشفياتها وعدد من المراكز الصحية لتقديم التوعية الوقائية والعلاجية للمراجعين.
وأطلقت ثلاث عيادات متنقلة في إدارة تعليم حفر الباطن والكلية التقنية والجامعة، إضافة إلى مواصلة حملاتها الرقابية الأسبوعية لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها نظاماً.
"صحة حفر الباطن" تُفعّل اليوم العالمي لمكافحة التدخينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
فعّلت "صحة حفر الباطن" اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمستشفى الملك خالد العام، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اجعل كل يوم هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين".
وتضمنت الفعالية تنظيم ركن توعوي يحتوي على نماذج ومجسمات توعوية عن مضار التدخين، وتوزيع منشورات على المراجعين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين بكل أشكاله والتدخين السلبي، ومضارّ التدخين على صحة الرئة، والصحة بشكل عام؛ بهدف حماية جميع فئات المجتمع من هذه الآفة، والحدّ من نسبة تعاطيه للمساهمة في بناء مجتمع صحي سليم.
وتبذل "صحة حفر الباطن" جهوداً كبيرة للحد من انتشار التدخين بين أفراد المجتمع حيث دشنت أكثر من 15 عيادة لمكافحة التدخين في جميع مستشفياتها وعدد من المراكز الصحية لتقديم التوعية الوقائية والعلاجية للمراجعين.
وأطلقت ثلاث عيادات متنقلة في إدارة تعليم حفر الباطن والكلية التقنية والجامعة، إضافة إلى مواصلة حملاتها الرقابية الأسبوعية لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها نظاماً.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:39 PM
توزيع منشورات على المراجعين بمستشفى الملك خالد العام
فعّلت "صحة حفر الباطن" اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمستشفى الملك خالد العام، الذي يقام هذا العام تحت شعار "اجعل كل يوم هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين".
وتضمنت الفعالية تنظيم ركن توعوي يحتوي على نماذج ومجسمات توعوية عن مضار التدخين، وتوزيع منشورات على المراجعين، إضافة إلى التوعية بمخاطر التدخين بكل أشكاله والتدخين السلبي، ومضارّ التدخين على صحة الرئة، والصحة بشكل عام؛ بهدف حماية جميع فئات المجتمع من هذه الآفة، والحدّ من نسبة تعاطيه للمساهمة في بناء مجتمع صحي سليم.
وتبذل "صحة حفر الباطن" جهوداً كبيرة للحد من انتشار التدخين بين أفراد المجتمع حيث دشنت أكثر من 15 عيادة لمكافحة التدخين في جميع مستشفياتها وعدد من المراكز الصحية لتقديم التوعية الوقائية والعلاجية للمراجعين.
وأطلقت ثلاث عيادات متنقلة في إدارة تعليم حفر الباطن والكلية التقنية والجامعة، إضافة إلى مواصلة حملاتها الرقابية الأسبوعية لمنافذ بيع التبغ ومشتقاته من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها نظاماً.
، "صحة حفر الباطن" تُفعّل اليوم العالمي لمكافحة التدخين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة حفر الباطن" تُفعّل اليوم العالمي لمكافحة التدخين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.