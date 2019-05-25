- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، العقيد صالح ناصر الخلف، مدير شعبة الشؤن التعلمية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم.
وعبّر "الخلف" عن شكره لله، ثم لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية، وأن تكون حافزاً للبذل والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
"الخلف" عقيداً بتدريب الأمن في مكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
قلّد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، العقيد صالح ناصر الخلف، مدير شعبة الشؤن التعلمية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم.
وعبّر "الخلف" عن شكره لله، ثم لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية، وأن تكون حافزاً للبذل والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:23 PM
قلّد مساعد مدير الأمن العام لشؤون التدريب اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن، العقيد صالح ناصر الخلف، مدير شعبة الشؤن التعلمية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم.
وعبّر "الخلف" عن شكره لله، ثم لولاة الأمر على هذه الثقة الغالية، وأن تكون حافزاً للبذل والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.
، "الخلف" عقيداً بتدريب الأمن في مكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الخلف" عقيداً بتدريب الأمن في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.