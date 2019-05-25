، شاهد.. نجوم أندية يشاركون بختام دورة نادي الحي بسبت العلايا ،

- 1/23
- 2/23
- 3/23
- 4/23
- 5/23
- 6/23
- 7/23
- 8/23
- 9/23
- 10/23
- 11/23
- 12/23
- 13/23
- 14/23
- 15/23
- 16/23
- 17/23
- 18/23
- 19/23
- 20/23
- 21/23
- 22/23
- 23/23
اختتم، مساء أمس الأول، نادي الحي بسبت العلايا برنامجه الرمضاني "رمضان نوّر نادينا 1440هـ"، تحت رعاية محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، والفريق التنفيذي لأندية الحي بـ"تعليم بيشة" وحضور جمهور غفير.
وخطفت المباراة النهائية في الكرة الطائرة التي جمعت فريقَي العقبة وطلالا، الأنظار، بحضور لاعبين من المنتخب السعودي للكرة الطائرة ونجوم أندية مختلفة وحكام معتمدين من الاتحاد السعودي، المشاركين في دورة مستقبل وطن لكرة الطائرة، وذلك بفوز فريق العقبة بالمركز الأول ومبلغ 10 آلاف ريال، وحصول فريق طلالا على المركز الثاني ومبلغ 5 آلاف ريال.
وفي الجانب الآخر، وضمن دورة كرة القدم، حقق فريق المتحد المركز الأول ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حل فريق الخالدية بالمركز الثاني ومبلغ 5 آلاف ريال، وحصل اللاعب سعيّد مبارك على أفضل لاعب، وسعد رقعان أفضل حارس، واللاعب عائض فراج الهداف.
من جهته، ثمّن محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد ما تبذله حكومة خادم الحرمين لخدمة شباب الوطن، كما قدم شكره لأعضاء نادي الحي على جهودهم وما يقدمونه لخدمة مرتادي النادي، وهنأهم على نجاح الحفل، كما تطرق إلى شكر داعمي النادي.
شاهد.. نجوم أندية يشاركون بختام دورة نادي الحي بسبت العلاياسويد الحارثي الخليج 365 2019-05-25
اختتم، مساء أمس الأول، نادي الحي بسبت العلايا برنامجه الرمضاني "رمضان نوّر نادينا 1440هـ"، تحت رعاية محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، والفريق التنفيذي لأندية الحي بـ"تعليم بيشة" وحضور جمهور غفير.
وخطفت المباراة النهائية في الكرة الطائرة التي جمعت فريقَي العقبة وطلالا، الأنظار، بحضور لاعبين من المنتخب السعودي للكرة الطائرة ونجوم أندية مختلفة وحكام معتمدين من الاتحاد السعودي، المشاركين في دورة مستقبل وطن لكرة الطائرة، وذلك بفوز فريق العقبة بالمركز الأول ومبلغ 10 آلاف ريال، وحصول فريق طلالا على المركز الثاني ومبلغ 5 آلاف ريال.
وفي الجانب الآخر، وضمن دورة كرة القدم، حقق فريق المتحد المركز الأول ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حل فريق الخالدية بالمركز الثاني ومبلغ 5 آلاف ريال، وحصل اللاعب سعيّد مبارك على أفضل لاعب، وسعد رقعان أفضل حارس، واللاعب عائض فراج الهداف.
من جهته، ثمّن محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد ما تبذله حكومة خادم الحرمين لخدمة شباب الوطن، كما قدم شكره لأعضاء نادي الحي على جهودهم وما يقدمونه لخدمة مرتادي النادي، وهنأهم على نجاح الحفل، كما تطرق إلى شكر داعمي النادي.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:16 PM
حضور جماهيري ورسمي بالحفل الختامي للبرنامج الرمضاني
اختتم، مساء أمس الأول، نادي الحي بسبت العلايا برنامجه الرمضاني "رمضان نوّر نادينا 1440هـ"، تحت رعاية محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، والفريق التنفيذي لأندية الحي بـ"تعليم بيشة" وحضور جمهور غفير.
وخطفت المباراة النهائية في الكرة الطائرة التي جمعت فريقَي العقبة وطلالا، الأنظار، بحضور لاعبين من المنتخب السعودي للكرة الطائرة ونجوم أندية مختلفة وحكام معتمدين من الاتحاد السعودي، المشاركين في دورة مستقبل وطن لكرة الطائرة، وذلك بفوز فريق العقبة بالمركز الأول ومبلغ 10 آلاف ريال، وحصول فريق طلالا على المركز الثاني ومبلغ 5 آلاف ريال.
وفي الجانب الآخر، وضمن دورة كرة القدم، حقق فريق المتحد المركز الأول ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما حل فريق الخالدية بالمركز الثاني ومبلغ 5 آلاف ريال، وحصل اللاعب سعيّد مبارك على أفضل لاعب، وسعد رقعان أفضل حارس، واللاعب عائض فراج الهداف.
من جهته، ثمّن محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد ما تبذله حكومة خادم الحرمين لخدمة شباب الوطن، كما قدم شكره لأعضاء نادي الحي على جهودهم وما يقدمونه لخدمة مرتادي النادي، وهنأهم على نجاح الحفل، كما تطرق إلى شكر داعمي النادي.
، شاهد.. نجوم أندية يشاركون بختام دورة نادي الحي بسبت العلايا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. نجوم أندية يشاركون بختام دورة نادي الحي بسبت العلايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.