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أطلق ملتقى "صحافيو الوطن" أولى حلقات البرنامج التوعوي "لنصنع وعياً"، الهادف إلى رفع وتعزيز درجة الوعي ببعض القيم النبيلة والسامية في مجتمعنا والتنبيه لممارسات خاطئة والتحذير منها.
وشهدت الحلقة الأولى الحديث عن موضوع التطوّع ومدى أهميته في حياة المجتمع والفرد ونهضة الوطن؛ وناقش فيها خبراء واستشاريون مدى أهمية الوعي في موضوع الحلقة والفائدة المرجو نفعها في مجتمعنا وقيمته الدينية والأخلاقية والتعاونية لدى كل أطيافه؛ وما تسعى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في تعزيزه، وأكدت عليه الرؤية الطموحة 2030 في دعم الفرق التطوعية والكشفية ومؤسسات القطاع الثالث ليكون لها دور مساعد وفعال في تنمية الوطن ودفع عجلة تقدمه.
وتحدّث خلال الحلقة التي استغرقت سبع دقائق، المدرب وقائد فريق "نوافذ" التطوعي عبيد بن عبدالله البرغش مع ضيوف الحلقة عن أهمية التطوع وأهدافه السامية ومدى الترابط الذي يخلقه داخل المجتمع، وكذلك بثّ روح التسامح والألفة والمحبة.
كما تم التركيز على الدور المهم في تفعيل برامج المؤسسات غير الربحية لتمارس دورها وتحقق نجاحات في أنشطتها.
"صحافيو الوطن" يبث أولى حلقات برنامج "لنصنع وعياً"أحمد البراهيم الخليج 365 2019-05-25
أطلق ملتقى "صحافيو الوطن" أولى حلقات البرنامج التوعوي "لنصنع وعياً"، الهادف إلى رفع وتعزيز درجة الوعي ببعض القيم النبيلة والسامية في مجتمعنا والتنبيه لممارسات خاطئة والتحذير منها.
وشهدت الحلقة الأولى الحديث عن موضوع التطوّع ومدى أهميته في حياة المجتمع والفرد ونهضة الوطن؛ وناقش فيها خبراء واستشاريون مدى أهمية الوعي في موضوع الحلقة والفائدة المرجو نفعها في مجتمعنا وقيمته الدينية والأخلاقية والتعاونية لدى كل أطيافه؛ وما تسعى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في تعزيزه، وأكدت عليه الرؤية الطموحة 2030 في دعم الفرق التطوعية والكشفية ومؤسسات القطاع الثالث ليكون لها دور مساعد وفعال في تنمية الوطن ودفع عجلة تقدمه.
وتحدّث خلال الحلقة التي استغرقت سبع دقائق، المدرب وقائد فريق "نوافذ" التطوعي عبيد بن عبدالله البرغش مع ضيوف الحلقة عن أهمية التطوع وأهدافه السامية ومدى الترابط الذي يخلقه داخل المجتمع، وكذلك بثّ روح التسامح والألفة والمحبة.
كما تم التركيز على الدور المهم في تفعيل برامج المؤسسات غير الربحية لتمارس دورها وتحقق نجاحات في أنشطتها.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:08 PM
تركزت على أهمية التطوع وأهدافه السامية في المجتمع
أطلق ملتقى "صحافيو الوطن" أولى حلقات البرنامج التوعوي "لنصنع وعياً"، الهادف إلى رفع وتعزيز درجة الوعي ببعض القيم النبيلة والسامية في مجتمعنا والتنبيه لممارسات خاطئة والتحذير منها.
وشهدت الحلقة الأولى الحديث عن موضوع التطوّع ومدى أهميته في حياة المجتمع والفرد ونهضة الوطن؛ وناقش فيها خبراء واستشاريون مدى أهمية الوعي في موضوع الحلقة والفائدة المرجو نفعها في مجتمعنا وقيمته الدينية والأخلاقية والتعاونية لدى كل أطيافه؛ وما تسعى المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً في تعزيزه، وأكدت عليه الرؤية الطموحة 2030 في دعم الفرق التطوعية والكشفية ومؤسسات القطاع الثالث ليكون لها دور مساعد وفعال في تنمية الوطن ودفع عجلة تقدمه.
وتحدّث خلال الحلقة التي استغرقت سبع دقائق، المدرب وقائد فريق "نوافذ" التطوعي عبيد بن عبدالله البرغش مع ضيوف الحلقة عن أهمية التطوع وأهدافه السامية ومدى الترابط الذي يخلقه داخل المجتمع، وكذلك بثّ روح التسامح والألفة والمحبة.
كما تم التركيز على الدور المهم في تفعيل برامج المؤسسات غير الربحية لتمارس دورها وتحقق نجاحات في أنشطتها.
، "صحافيو الوطن" يبث أولى حلقات برنامج "لنصنع وعياً" ،
المصدر : الخليج 365
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