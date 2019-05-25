محمد بن مسعود - الدمام - هطلت بنسبة متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن رصدت عدسة "الخليج 365" امتلاء سد وادي شيبانة بسبت العلايا، بمياه السيول؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظة بلقرن خلال الأيام الماضية. وكست الخضرة مناطق المنتزه وخصوصاً الأطراف الجانبية لملتقى الأودية المؤدية إلى السد، في منظر بديع جمالي، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة. وهطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن شملت مدينة عفراء ارتوت بها الشعاب. الأمطار تملأ سد شيبانة في سبت العلايا بمياه السيول Advertisements سويد الحارثي الخليج 365 2019-05-25 رصدت عدسة "الخليج 365" امتلاء سد وادي شيبانة بسبت العلايا، بمياه السيول؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظة بلقرن خلال الأيام الماضية. وكست الخضرة مناطق المنتزه وخصوصاً الأطراف الجانبية لملتقى الأودية المؤدية إلى السد، في منظر بديع جمالي، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة. وهطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن شملت مدينة عفراء ارتوت بها الشعاب. 25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440 05:02 PM هطلت بنسبة متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن هطلت بنسبة متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن رصدت عدسة "الخليج 365" امتلاء سد وادي شيبانة بسبت العلايا، بمياه السيول؛ نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظة بلقرن خلال الأيام الماضية. وكست الخضرة مناطق المنتزه وخصوصاً الأطراف الجانبية لملتقى الأودية المؤدية إلى السد، في منظر بديع جمالي، إلى جانب اعتدال درجات الحرارة. وهطلت، اليوم، أمطار متوسطة على أجزاء من محافظة بلقرن شملت مدينة عفراء ارتوت بها الشعاب. ، الأمطار تملأ سد شيبانة في سبت العلايا بمياه السيول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمطار تملأ سد شيبانة في سبت العلايا بمياه السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.