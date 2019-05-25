، الحوثيون يواصلون مصّ دماء اليمنيين.. لكن هذه المرة لتمويل "حزب الله" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أطلقوا حملة لجمع الأموال للمليشيا اللبنانية

فيما يرفض المتمردون الحوثيون صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم، ويثقلون كاهل المواطنين بالرسوم والإتاوات، أطلقوا حملة لدعم مليشيا "حزب الله" اللبنانية بالمال، رغم الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها اليمنيون، وفي إصرار من تلك المليشيا الانقلابية على مصّ دمائهم، وتحميلهم أعباء تمويل المليشيا اللبنانية التي تعاني من شحّ مواردها المالية بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.

ونقل "العربية نت"، اليوم السبت، عن مواقع وصحف إلكترونية يمنية، أن الحوثيين أطلقوا حملة بعنوان "من يمن الأيام لمقاومة لبنان"، لجمع الأموال لمليشيا "حزب الله" اللبنانية، عبر إذاعة "سام إف. إم"، التي يديرها عضو الهيئة الإعلامية للحوثيين حمود شرف الدين.

وذكرت المواقع والصحف اليمنية أن حملة الإذاعة بدأت قبل يومين، مصحوبةً بمقاطع من خطب حسن نصر الله، ومقاطع من خطب عبدالملك الحوثي يشيد فيها بمواقف "نصر الله" ومليشيا "حزب الله" في مساندة مليشيا الحوثي.