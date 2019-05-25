- 1/2
- 2/2
فيما يرفض المتمردون الحوثيون صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم، ويثقلون كاهل المواطنين بالرسوم والإتاوات، أطلقوا حملة لدعم مليشيا "حزب الله" اللبنانية بالمال، رغم الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها اليمنيون، وفي إصرار من تلك المليشيا الانقلابية على مصّ دمائهم، وتحميلهم أعباء تمويل المليشيا اللبنانية التي تعاني من شحّ مواردها المالية بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.
ونقل "العربية نت"، اليوم السبت، عن مواقع وصحف إلكترونية يمنية، أن الحوثيين أطلقوا حملة بعنوان "من يمن الأيام لمقاومة لبنان"، لجمع الأموال لمليشيا "حزب الله" اللبنانية، عبر إذاعة "سام إف. إم"، التي يديرها عضو الهيئة الإعلامية للحوثيين حمود شرف الدين.
وذكرت المواقع والصحف اليمنية أن حملة الإذاعة بدأت قبل يومين، مصحوبةً بمقاطع من خطب حسن نصر الله، ومقاطع من خطب عبدالملك الحوثي يشيد فيها بمواقف "نصر الله" ومليشيا "حزب الله" في مساندة مليشيا الحوثي.
الحوثيون يواصلون مصّ دماء اليمنيين.. لكن هذه المرة لتمويل "حزب الله"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
فيما يرفض المتمردون الحوثيون صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم، ويثقلون كاهل المواطنين بالرسوم والإتاوات، أطلقوا حملة لدعم مليشيا "حزب الله" اللبنانية بالمال، رغم الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها اليمنيون، وفي إصرار من تلك المليشيا الانقلابية على مصّ دمائهم، وتحميلهم أعباء تمويل المليشيا اللبنانية التي تعاني من شحّ مواردها المالية بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.
ونقل "العربية نت"، اليوم السبت، عن مواقع وصحف إلكترونية يمنية، أن الحوثيين أطلقوا حملة بعنوان "من يمن الأيام لمقاومة لبنان"، لجمع الأموال لمليشيا "حزب الله" اللبنانية، عبر إذاعة "سام إف. إم"، التي يديرها عضو الهيئة الإعلامية للحوثيين حمود شرف الدين.
وذكرت المواقع والصحف اليمنية أن حملة الإذاعة بدأت قبل يومين، مصحوبةً بمقاطع من خطب حسن نصر الله، ومقاطع من خطب عبدالملك الحوثي يشيد فيها بمواقف "نصر الله" ومليشيا "حزب الله" في مساندة مليشيا الحوثي.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:34 PM
أطلقوا حملة لجمع الأموال للمليشيا اللبنانية
فيما يرفض المتمردون الحوثيون صرف مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم، ويثقلون كاهل المواطنين بالرسوم والإتاوات، أطلقوا حملة لدعم مليشيا "حزب الله" اللبنانية بالمال، رغم الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعيشها اليمنيون، وفي إصرار من تلك المليشيا الانقلابية على مصّ دمائهم، وتحميلهم أعباء تمويل المليشيا اللبنانية التي تعاني من شحّ مواردها المالية بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها.
ونقل "العربية نت"، اليوم السبت، عن مواقع وصحف إلكترونية يمنية، أن الحوثيين أطلقوا حملة بعنوان "من يمن الأيام لمقاومة لبنان"، لجمع الأموال لمليشيا "حزب الله" اللبنانية، عبر إذاعة "سام إف. إم"، التي يديرها عضو الهيئة الإعلامية للحوثيين حمود شرف الدين.
وذكرت المواقع والصحف اليمنية أن حملة الإذاعة بدأت قبل يومين، مصحوبةً بمقاطع من خطب حسن نصر الله، ومقاطع من خطب عبدالملك الحوثي يشيد فيها بمواقف "نصر الله" ومليشيا "حزب الله" في مساندة مليشيا الحوثي.
، الحوثيون يواصلون مصّ دماء اليمنيين.. لكن هذه المرة لتمويل "حزب الله" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يواصلون مصّ دماء اليمنيين.. لكن هذه المرة لتمويل "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.