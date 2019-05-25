، مصر.. كشف "سر" جثة طفل على شاطئ الفنار ،

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كشفت كاميرات المراقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية غموض حادثة العثور على طفل غارق أمام أحد شواطئ المدينة، حيث أظهرت التسجيلات أن الجانية هي والدة الطفل طبقاً لـ"آر تي" الروسية.
وكانت فرق البحث الجنائي تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق عمره لا يتجاوز 3 أعوام أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، ليتم بعد ذلك تشكيل فريق بحث متخصص على مستوى عالٍ لكشف غموض الحادث.
وبعد تفريغ المباحث جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل، كشفت الكاميرات أن أمه وتدعي "دينا. ع" 25 عاماً، من محافظة البحيرة وراء ارتكاب جريمة القتل.
وتعمل أم الطفل في أحد الأندية الصحية، واعترفت أمام المباحث بوجود خلافات مع زوجها السابق والد الطفل، وأنه هددها بأخذه ليعيش مع زوجته الثانية، مما دفعها لارتكاب الواقعة.
مصر.. كشف "سر" جثة طفل على شاطئ الفنارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
كشفت كاميرات المراقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية غموض حادثة العثور على طفل غارق أمام أحد شواطئ المدينة، حيث أظهرت التسجيلات أن الجانية هي والدة الطفل طبقاً لـ"آر تي" الروسية.
وكانت فرق البحث الجنائي تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق عمره لا يتجاوز 3 أعوام أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، ليتم بعد ذلك تشكيل فريق بحث متخصص على مستوى عالٍ لكشف غموض الحادث.
وبعد تفريغ المباحث جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل، كشفت الكاميرات أن أمه وتدعي "دينا. ع" 25 عاماً، من محافظة البحيرة وراء ارتكاب جريمة القتل.
وتعمل أم الطفل في أحد الأندية الصحية، واعترفت أمام المباحث بوجود خلافات مع زوجها السابق والد الطفل، وأنه هددها بأخذه ليعيش مع زوجته الثانية، مما دفعها لارتكاب الواقعة.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
04:39 PM
والدته تخلصت منه بعد تهديد طليقها
كشفت كاميرات المراقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية غموض حادثة العثور على طفل غارق أمام أحد شواطئ المدينة، حيث أظهرت التسجيلات أن الجانية هي والدة الطفل طبقاً لـ"آر تي" الروسية.
وكانت فرق البحث الجنائي تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق عمره لا يتجاوز 3 أعوام أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ، ليتم بعد ذلك تشكيل فريق بحث متخصص على مستوى عالٍ لكشف غموض الحادث.
وبعد تفريغ المباحث جميع كاميرات المراقبة الموجودة على طول الطريق المؤدي إلى شارع الفنار لتحديد مرتكب الواقعة وهوية الطفل، كشفت الكاميرات أن أمه وتدعي "دينا. ع" 25 عاماً، من محافظة البحيرة وراء ارتكاب جريمة القتل.
وتعمل أم الطفل في أحد الأندية الصحية، واعترفت أمام المباحث بوجود خلافات مع زوجها السابق والد الطفل، وأنه هددها بأخذه ليعيش مع زوجته الثانية، مما دفعها لارتكاب الواقعة.
، مصر.. كشف "سر" جثة طفل على شاطئ الفنار ،
المصدر : الخليج 365
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