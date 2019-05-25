ولي العهد يستعرض مع مبعوث الرئيس الأمريكي الجهود تجاه مستجدات الأحداث

ولي العهد خلال المباحثات مع المبعوث الأمريكي جيفري (واس)
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة أمس، بمبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري السيد جيمس جيفري.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.
فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون ابي زيد.
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