ولي العهد يستعرض مع مبعوث الرئيس الأمريكي الجهود تجاه مستجدات الأحداث

دبي - بواسطة محمد فارس © Alyaum قدمت بواسطة ولي العهد خلال المباحثات مع المبعوث الأمريكي جيفري (واس)

ولي العهد خلال المباحثات مع المبعوث الأمريكي جيفري (واس)

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة أمس، بمبعوث الرئيس الأمريكي للشأن السوري السيد جيمس جيفري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط المبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون ابي زيد.