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الملك ووليّ العهد يهنئان الرئيس رامافوسا بإعادة انتخابه رئيسًا لجنوب إفريقيا

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أعربا عن تمنياتهما له ولشعبه بمزيد من التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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وأشاد خادم الحرمين، بهذه المناسبة، بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق.

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