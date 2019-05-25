السعودية اليوم / الأردن تدين حادثتي ليون الفرنسية وكابول الأفغانية الإرهابيتين



عمّان 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

دانت الحكومة الأردنية اليوم الانفجار الذي وقع في مدينة ليون الفرنسية وأدى إلى إصابة عدد من الجرحى، وحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المصلين.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة تضامن الأردن مع حكومتي وشعبي فرنسا وأفغانستان في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلدين، وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد في بيان صحفي موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

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16:49ت م

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