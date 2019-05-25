السعودية اليوم / تعليم عنيزة يعقد اجتماعًا لمناقشة خطوات تنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي للعام ١٤٤٠هـ



عنيزة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

عقدت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة مؤخراً، اجتماع اللجنة التنفيذية لمشروع "برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية ١٤٤٠هـ"، برئاسة مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطوات التجهيز لتنفيذ برامج التدريب الصيفي "الفنية، والتقنية، والمادية، والإعلامية"، وذلك بهدف تقديم مجموعة اختيارية متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين وتجويد نواتج التعلم، وتوفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، بالإضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية، ورفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، وتهيئة المعلم الجديد للممارسة المهنية التعليمية، بالإضافة إلى استثمار الخبرات النوعية لدى المستفيدين من برامج التطوير المهني "خبرات - الابتعاث".

وشدد مدير تعليم عنيزة خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم أجود الخدمات للمتدربين من شاغلي الوظائف التعليمية بما يساهم في تحقيق أهداف وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في الاستفادة من هذا المشروع النوعي.

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16:46ت م

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