السعودية اليوم / "واس" و"الأرصاد" تطلقان نشرة يومية عن جودة الهواء لمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة



الرياض 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة ووكالة الأنباء

وكشف تقرير اليوم السبت عن أن أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة صحية ولله الحمد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين القطاعين في سبيل تبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة للوطن, وذلك بدعم من معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ومعالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.

وسوف تبث النشرة يوميًا محتوية على مؤشرات عالية الدقة لقياس جودة الهواء في مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجدة، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لمقاييس جودة الهواء المحيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008م.

ويمكن الاطلاع على هذه النشرة على موقع "واس" الإلكتروني، وحساباتها الرسمية لتتمكن مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية من متابعتها بشكل دوري بكل مصداقية، فضلاً عن إمكانية متابعتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأرصاد والبيئة وحساباتها الرسمية.

// انتهى //

15:31ت م

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الرياض 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واسأطلقت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة ووكالة الأنباء السعودية اليوم, أول نشرة عن "جودة الهواء" في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة جدة، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1440هـ، بغية اطلاع المعتمرين وزوّار الحرمين الشريفين على جودة الهواء بشكل دوري وفق أعلى المقاييس.وكشف تقرير اليوم السبت عن أن أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة صحية ولله الحمد.وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين القطاعين في سبيل تبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة للوطن, وذلك بدعم من معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، ومعالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي.وسوف تبث النشرة يوميًا محتوية على مؤشرات عالية الدقة لقياس جودة الهواء في مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجدة، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لمقاييس جودة الهواء المحيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008م.ويمكن الاطلاع على هذه النشرة على موقع "واس" الإلكتروني، وحساباتها الرسمية لتتمكن مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية من متابعتها بشكل دوري بكل مصداقية، فضلاً عن إمكانية متابعتها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للأرصاد والبيئة وحساباتها الرسمية.// انتهى //15:31ت م0051

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.