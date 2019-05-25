

طرابلس 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

أكدت منظمة الصحة العالمية أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية تستخدم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبية التي تم تسليمها الأسبوع الماضي في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وبينت منظمة الصحة العالمية في بيان لها اليوم أن تسليم الإمدادات الطبية جاء بفضل الدعم المقدم من السفارة الإيطالية في ليبيا.

// انتهى //

14:56ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفارة الإيطالية تقدم دعمًا للمرافق الصحية في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.