انت الان تتابع تفاصيل خبر ظريف يكشف سبب عدم رده على اتصالات بومبيو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 25 مايو 2019 03:58 مساءً - استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في حين كشفت سناتورة أمريكية عن عقدها لقاء سري مع ظريف قبل أسابيع.

وبرر ظريف ما ذهب إليه بقوله "إن بومبيو حريص في كل مرة يتحدّث فيها عن إيران على إهانته"، متسائلاً لماذا يجدر به الرد على اتصالات وزير الخارجية الأمريكي؟.

وكان وزير الخارجية الإيراني رفض في تصريحات صحفية سابقة إمكانية إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في ظل ارتفاع وتيرة التوتر بين البلدين.

وفي سياق مشابه، كشفت السناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين عن عقدها اجتماعاً مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك في أبريل الماضي.

ونقلت صحيفة بوليتكو الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن ديان فاينشتاين تناولت العشاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عندما كان في الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع.

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ونقلت الصحيفة عن أعضاء في الفريق المساعد لفاينشتاين قولهم إن العشاء كان مرتباً بالتشاور مع وزارة الخارجية، غير أن الوزارة أخبرت الصحيفة أنها لم تطلب من فاينشتاين لقاء ظريف.

من جهته، دعا رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني محمد حسين ناجي حسيني، ظريف إلى إطلاع البرلمان على السبب الرئيسي للاجتماع بفاينشتاين، مشدداً على ضرورة أن يستجوب البرلمان ظريف لمعرفة أسباب تلك الخطوة.

وتشهد المنطقة وتيرة مباحثات مكثفة بين دول الخليج ووفود غربية؛ في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، قبل فرضها عقوبات على طهران.

وقبل أيام دعت السعودية لقمتين لبحث التطورات في الخليج بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف جماعة الحوثي لمحطتي ضخ نفط تابعتين لأرامكو السعودية.

وفي مايو الجاري، أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.