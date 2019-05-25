شكرا لقرائتكم موعد أذاني المغرب والعشاء اليوم 20 رمضان بتوقيت مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-25 موعد أذاني المغرب والعشاء اليوم 20 رمضان بتوقيت مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في اليوم العشرين من الشهر المبارك بتوقيت مكة المكرمة. Advertisements ويحين موعد أذان المغرب اليوم 20 رمضان بمشيئة الله في تمام الساعة الـ6:56 مساء. بينما يؤذن لصلاة العشاء في أول ليلة من ليالي العشر الأواخر من رمضان الساعة 8:56 بمشيئة الله.









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