الكشف عن أغلى دواء بالتاريخ.. يعالج هذا المرض القاتل

2019-05-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت الولايات المتحدة عن أغلى دواء بالعالم، والذي يُستخدم لعلاج مرض يدمر السيطرة على العضلات لدى الأطفال ويقتل تقريباً جميع المصابين به في غضون بضعة أعوام، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

ويعالج الدواء الذي طورته شركة “نوفارتيس” السويسرية، حالة نادرة تُسمّى ضمور العضلات الشوكي تصيب نحو 400 طفل يولدون في الولايات المتحدة كل عام. ويبلغ سعر العلاج 2.125 مليون دولار.

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ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أمس (الجمعة)، على العقار، الذي يُطلق عليه اسم “زولجينزما”، ويُمكن استخدامه من قبل جميع الأطفال دون العامين الذين يُصابون بمرض ضمور العضلات الشوكي.

والعلاج عبارة عن عقار يُعطى بطريقة الضخ إلى الدم لمرة واحدة ويستغرق نحو ساعة.

وقالت شركة “نوفارتيس” إنها ستسمح لشركات التأمين بدفع ثمن الدواء على مدى خمس سنوات، بمبلغ 425 ألف دولار أميركي سنوياً، وستقدم تعويضات مالية جزئية في حال لم يحقق الدواء النتيجة المطلوبة.

من الجدير ذكره أنه يوجد أيضاً علاج آخر لهذا المرض، ويُدعى “سبينرازا”، لكنه لا يأخذ جرعة واحدة، بل يُعطى مرة كل 4 أشهر، وتبلغ تكلفته 750 ألف دولار في السنة الأولى، و350 ألف دولار في السنة الثانية من العلاج.