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2019-05-25 صور.. احتجاز طفلة بين جدارين في محافظة فيفا متابعات الخليج 365 - فيفا تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة فيفا من إخراج طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات احتُجزت بين جدارين بمنزلها بمسافة ١٥سم. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن الطفلة تعرضت لإصابة طفيفة تم نقلها عن طريق للهلال الأحمر لتلقي العلاج. Advertisements ونشرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي صوراً لعملية إنقاذ الطفلة وجهود الدفاع المدني للحفاظ على حياتها.









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