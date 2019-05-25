، فرنسا تطلق عملية بحث واسعة لاعتقال "مهاجم ليون".. وتوجيه نداء لجمع شهادات ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشر صورة للمشتبه به

أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عملية بحث واسعة للعثور على المشتبه بوقوفه وراء الهجوم بطرد مفخخ في مدينة ليون أمس، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.

وأصدرت الشرطة نداءً من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به، التي التقطتها كاميرا مراقبة للبلدية.

ويظهر في اللقطة رجل يرتدي قميصاً بكمين طويلين، وسروالاً قصيراً بلون فاتح، يدفع دراجة هوائية سوداء أمامه.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه به في الثلاثينات من العمر.

من جهته، أفاد رئيس بلدية ليون وزير الداخلية السابق جيرار كولومب، بأن معدات فيديو للحماية واسعة جداً، التقطت الرجل يصل ويرحل على دراجته الهوائية، وقد يكون هناك شهود يمكنهم دفع التحقيق قدماً.

وفتح فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس المكلف الملف "تحقيقاً في محاولة قتل واضحة على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية، لكن وزيرة العدل نيكو بيلوبيه قالت أمس: "إن من المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي".

ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في لقطات كاميرا المراقبة وضع كيساً أو طرداً متفجراً يحوي مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة في مركز ليون.