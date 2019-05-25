، فرنسا تطلق عملية بحث واسعة لاعتقال "مهاجم ليون".. وتوجيه نداء لجمع شهادات ،

- 1/2
- 2/2
أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عملية بحث واسعة للعثور على المشتبه بوقوفه وراء الهجوم بطرد مفخخ في مدينة ليون أمس، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.
وأصدرت الشرطة نداءً من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به، التي التقطتها كاميرا مراقبة للبلدية.
ويظهر في اللقطة رجل يرتدي قميصاً بكمين طويلين، وسروالاً قصيراً بلون فاتح، يدفع دراجة هوائية سوداء أمامه.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه به في الثلاثينات من العمر.
من جهته، أفاد رئيس بلدية ليون وزير الداخلية السابق جيرار كولومب، بأن معدات فيديو للحماية واسعة جداً، التقطت الرجل يصل ويرحل على دراجته الهوائية، وقد يكون هناك شهود يمكنهم دفع التحقيق قدماً.
وفتح فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس المكلف الملف "تحقيقاً في محاولة قتل واضحة على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية، لكن وزيرة العدل نيكو بيلوبيه قالت أمس: "إن من المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي".
ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في لقطات كاميرا المراقبة وضع كيساً أو طرداً متفجراً يحوي مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة في مركز ليون.
فرنسا تطلق عملية بحث واسعة لاعتقال "مهاجم ليون".. وتوجيه نداء لجمع شهاداتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25
أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عملية بحث واسعة للعثور على المشتبه بوقوفه وراء الهجوم بطرد مفخخ في مدينة ليون أمس، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.
وأصدرت الشرطة نداءً من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به، التي التقطتها كاميرا مراقبة للبلدية.
ويظهر في اللقطة رجل يرتدي قميصاً بكمين طويلين، وسروالاً قصيراً بلون فاتح، يدفع دراجة هوائية سوداء أمامه.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه به في الثلاثينات من العمر.
من جهته، أفاد رئيس بلدية ليون وزير الداخلية السابق جيرار كولومب، بأن معدات فيديو للحماية واسعة جداً، التقطت الرجل يصل ويرحل على دراجته الهوائية، وقد يكون هناك شهود يمكنهم دفع التحقيق قدماً.
وفتح فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس المكلف الملف "تحقيقاً في محاولة قتل واضحة على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية، لكن وزيرة العدل نيكو بيلوبيه قالت أمس: "إن من المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي".
ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في لقطات كاميرا المراقبة وضع كيساً أو طرداً متفجراً يحوي مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة في مركز ليون.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
04:02 PM
نشر صورة للمشتبه به
أطلقت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، عملية بحث واسعة للعثور على المشتبه بوقوفه وراء الهجوم بطرد مفخخ في مدينة ليون أمس، الذي أسفر عن إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.
وأصدرت الشرطة نداءً من أجل جمع شهادات عبر نشر صورة المشتبه به، التي التقطتها كاميرا مراقبة للبلدية.
ويظهر في اللقطة رجل يرتدي قميصاً بكمين طويلين، وسروالاً قصيراً بلون فاتح، يدفع دراجة هوائية سوداء أمامه.
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قريب من التحقيق أن المشتبه به في الثلاثينات من العمر.
من جهته، أفاد رئيس بلدية ليون وزير الداخلية السابق جيرار كولومب، بأن معدات فيديو للحماية واسعة جداً، التقطت الرجل يصل ويرحل على دراجته الهوائية، وقد يكون هناك شهود يمكنهم دفع التحقيق قدماً.
وفتح فرع مكافحة الإرهاب في نيابة باريس المكلف الملف "تحقيقاً في محاولة قتل واضحة على علاقة بمنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية، لكن وزيرة العدل نيكو بيلوبيه قالت أمس: "إن من المبكر جداً الحديث عن عمل إرهابي".
ويشتبه بأن الشخص الذي ظهر في لقطات كاميرا المراقبة وضع كيساً أو طرداً متفجراً يحوي مسامير أمام مخبز في شارع تجاري رئيسي للمشاة في مركز ليون.
، فرنسا تطلق عملية بحث واسعة لاعتقال "مهاجم ليون".. وتوجيه نداء لجمع شهادات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تطلق عملية بحث واسعة لاعتقال "مهاجم ليون".. وتوجيه نداء لجمع شهادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.