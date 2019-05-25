، داعية تايلندي يستذكر موقفاً مع الملك فيصل قبل 55 عاماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الراحل أسهم في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة

استذكر الشيخ شافعي عبدالقادر إمام وخطيب المركز الإسلامي في بانكوك بمملكة تايلند موقفاً عاش ذكرياته مع الملك فيصل بن عبدالعزيز الذي كان في خدمة الطلبة التايلنديين قبل أكثر من 55 عاماً، مشيداً بجهود السعودية في خدمة الإسلام ونشر التوحيد الصافي في ربوع تايلند، وأكد أن السعودية هي بلد الخير والعطاء والجميع يدين لها بالفضل.

وذكر "عبدالقادر" أن هذه القصة بدأت منذ 55 عاماً عندما كان عمره آنذاك 19 عاماً، حيث كان يتلقى العلوم الشرعية في مكة المكرمة في عام 1375هـ، بالتحديد في أواخر عهد الملك فيصل، ومن الأيام الجميلة والخالدة في ذهنه حينما قابله الملك فيصل في الطائف وفي جدة، ودار الحوار عن العلاقة الثنائية بين المملكتين، حيث وصف الملك فيصل مملكة تايلند بأنها المملكة الحبيبة.

وقال: استقبلنا الملك فيصل في مكتبه بالطائف، وكذا بجدة، ودار الحوار عن أحوال المسلمين في تايلند، وذكرت للملك فيصل رغبة الطلبة التايلنديين في استكمال دراستهم في مكة المكرمة، وكانوا لا يملكون أي منحة ولا إثبات حتى يستكملوا الدراسة من جهة رسمية، ورفعت الطلب، وأرسلت للملك فيصل رحمه الله، فقبل طلبي فوراً، وبعد ثلاثة أيام من رفع الطلب صدر الأمر الملكي بإعطاء تصريح لأبناء تايلند للسكن بالمملكة واستكمال دراستهم بالعلوم الشرعية في المدينتين المقدستين المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأضاف: سبب انتشار التوحيد والعقيدة الصحيحة في مملكتنا تايلند هو بفضل الله ثم بفضل الملك فيصل الذي هيّأ الأسباب وأتاح للطلبة في تايلند الدراسة في المدارس السعودية والجامعات وبالمجان، ونحن ندين بالفضل له وندعو له دائماً.

وعن خبر وفاة الملك فيصل، قال الشيخ "عبدالقادر": تلقينا خبراً محزناً ورفعنا أيدينا فوراً لربّ الأرض والسماء بأن يجزيه الله خير الجزاء على ما قدّم للإسلام والمسلمين.

وعن العام الذي أدى فيه نسك الحج، قال: سافرنا إلى السعودية، وبرفقتي والدتي وجدتي، وقالت لي والدتي بعد أداء الحج إن مكة المكرمة هي المركز الوحيد في العالم الإسلامي لتعلم الدين الإسلامي واللغة العربية، ولا بد من المكوث فيها، وعندها فارقت أمي الصالحة التي كانت سبباً في كل ما أنا عليه من العلم والفضل، وعشت سنوات في مكة المكرمة هي من أغلى أيام العمر وأنفسها بين المشاعر المقدسة والكعبة المشرفة.

وأشاد بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة خلال رمضان في الخارج، وخاصة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في تايلند.

وقال: لقد رأينا في هذه المائدة التآلف والتآخي والأسرة الواحدة في المركز الإسلامي في بانكوك، ويفطر ما يزيد على ألف صائم، وكذلك إيفاد الوزارة ثلاثة أئمة في مملكة تايلند والشعب هنا ممتنون للسعودية على ما تقدم للإسلام والمسلمين، ويمتنون لاستمرار لهذا البرنامج الإيماني المبارك فجزاهم الله خيراً.

وعن أمله قبل لقاء ربه قال الشيخ "عبدالقادر": أتمنى أن أرى المسلمين في بانكوك وجميع المحافظات التايلندية يقومون بواجب الإسلام نحو العبادة ووفق الكتاب والسنة، ثم ينشروا العقيدة الصحيحة فيها، سائلاً الله أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها على رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين لنشرهم الإسلام والمسلمين وجمع كلمة المسلمين تحت راية التوحيد.