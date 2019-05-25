، "أريج معنفة تبوك".. أبلغت "مركز الحماية" لكنها لم تحضر ،

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كشفت "الخليج 365" تفاصيل وسم أريج_معنفة_تبوك الذي وصل إلى الترند، حيث تبين أن الحالة تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919 إلا أنها لم تحضر لمركز الحماية، مما استدعى إغلاق البلاغ.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي لـ"الخليج 365": تم التواصل معها عدة مرات ثم استجابت للاتصال، وتحدد على إثر ذلك موعد، ولكنها لم تحضر .
وأضاف: اتصلنا بها مرة أخرى وذكرت أنها ترغب بإغلاق البلاغ، وأن قضيتها في النيابة، وبناءً عليه تم إغلاق البلاغ.
وأردف: مركز الحماية لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل، وتواصل الإدارة متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات النظامية.
"أريج معنفة تبوك".. أبلغت "مركز الحماية" لكنها لم تحضربدر الجبل الخليج 365 2019-05-25
كشفت "الخليج 365" تفاصيل وسم أريج_معنفة_تبوك الذي وصل إلى الترند، حيث تبين أن الحالة تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919 إلا أنها لم تحضر لمركز الحماية، مما استدعى إغلاق البلاغ.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي لـ"الخليج 365": تم التواصل معها عدة مرات ثم استجابت للاتصال، وتحدد على إثر ذلك موعد، ولكنها لم تحضر .
وأضاف: اتصلنا بها مرة أخرى وذكرت أنها ترغب بإغلاق البلاغ، وأن قضيتها في النيابة، وبناءً عليه تم إغلاق البلاغ.
وأردف: مركز الحماية لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل، وتواصل الإدارة متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات النظامية.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
03:50 PM
"الخليج 365" تكشف الحقيقة من مدير فرع وزارة العمل في تبوك
كشفت "الخليج 365" تفاصيل وسم أريج_معنفة_تبوك الذي وصل إلى الترند، حيث تبين أن الحالة تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919 إلا أنها لم تحضر لمركز الحماية، مما استدعى إغلاق البلاغ.
وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي لـ"الخليج 365": تم التواصل معها عدة مرات ثم استجابت للاتصال، وتحدد على إثر ذلك موعد، ولكنها لم تحضر .
وأضاف: اتصلنا بها مرة أخرى وذكرت أنها ترغب بإغلاق البلاغ، وأن قضيتها في النيابة، وبناءً عليه تم إغلاق البلاغ.
وأردف: مركز الحماية لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل، وتواصل الإدارة متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات النظامية.
، "أريج معنفة تبوك".. أبلغت "مركز الحماية" لكنها لم تحضر ،
المصدر : الخليج 365
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