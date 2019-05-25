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حقق الجيش الوطني تقدماً ميدانياً جديداً في شمال مدينة تعز بعد هجوم شنّه، فجر اليوم، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش تابعة للواء 170 دفاع جوي هاجمت مواقع المليشيا، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة، والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمتمردين في شمال مركز المحافظة.
وذكر المصدر أن أكثر من 13 من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم فجر اليوم السبت وأصيب العشرات في المواجهات.
وأشار إلى أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل.
الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة شمال تعزوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-25
حقق الجيش الوطني تقدماً ميدانياً جديداً في شمال مدينة تعز بعد هجوم شنّه، فجر اليوم، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش تابعة للواء 170 دفاع جوي هاجمت مواقع المليشيا، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة، والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمتمردين في شمال مركز المحافظة.
وذكر المصدر أن أكثر من 13 من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم فجر اليوم السبت وأصيب العشرات في المواجهات.
وأشار إلى أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
03:09 PM
بعد هجوم شنّه فجر اليوم ضد مليشيا الحوثي
حقق الجيش الوطني تقدماً ميدانياً جديداً في شمال مدينة تعز بعد هجوم شنّه، فجر اليوم، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني: إن وحدات من الجيش تابعة للواء 170 دفاع جوي هاجمت مواقع المليشيا، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة، والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمتمردين في شمال مركز المحافظة.
وذكر المصدر أن أكثر من 13 من مليشيا الحوثي لقوا مصرعهم فجر اليوم السبت وأصيب العشرات في المواجهات.
وأشار إلى أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل.
، الجيش اليمني يستعيد مواقع جديدة شمال تعز ،
المصدر : الخليج 365
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