أقام المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع أمس، فعاليات "الملتقي الثالث للمسلمين الجدد"، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وذلك بقاعة الأميرات بينبع.
وبدأ الحفل الذي أقيم بحضور 170 من المسلمين الجدد، بالقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة بينبع خالد بن يوسف سبيه، رحّب من خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية هذا الملتقي الذي يهدف إلى طلب الأجر من الله بإدخال السرور على المسلمين الجدد وتعميق سماحة دين الإسلام في نفوس حديثي العهد به وفرحة لالتقاء المسلمين الجدد في شهر الخير والبركات، مشيراً إلى أن عدد المسلمين الجدد قد بلغ من عام ٢٠١٨م وحتى العاشر من شهر مضان الجاري 713 مسلماً جديداً.
بعد ذلك قدّمت مسيرة وبرامج ومنجزات المكتب وكلمة للمسلمين الجدد، إلى جانب عرض لخدمات المكتب للمسلمين الجدد وتوثيق المناسبة.
وفي ختام الحفل، أشاد محافظ ينبع بالجهود التي يبذلها القائمون على مكتب الدعوة بينبع، دعياً الله أن يوفق الجميع لكل خير.
"تعاوني ينبع" ينظم فعاليات "الملتقى الثالث للمسلمين الجدد"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-25
أقام المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع أمس، فعاليات "الملتقي الثالث للمسلمين الجدد"، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وذلك بقاعة الأميرات بينبع.
وبدأ الحفل الذي أقيم بحضور 170 من المسلمين الجدد، بالقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة بينبع خالد بن يوسف سبيه، رحّب من خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية هذا الملتقي الذي يهدف إلى طلب الأجر من الله بإدخال السرور على المسلمين الجدد وتعميق سماحة دين الإسلام في نفوس حديثي العهد به وفرحة لالتقاء المسلمين الجدد في شهر الخير والبركات، مشيراً إلى أن عدد المسلمين الجدد قد بلغ من عام ٢٠١٨م وحتى العاشر من شهر مضان الجاري 713 مسلماً جديداً.
بعد ذلك قدّمت مسيرة وبرامج ومنجزات المكتب وكلمة للمسلمين الجدد، إلى جانب عرض لخدمات المكتب للمسلمين الجدد وتوثيق المناسبة.
وفي ختام الحفل، أشاد محافظ ينبع بالجهود التي يبذلها القائمون على مكتب الدعوة بينبع، دعياً الله أن يوفق الجميع لكل خير.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
03:12 PM
بحضور 170 مسلماً جديداً.. بقاعة الأميرات بينبع
أقام المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع أمس، فعاليات "الملتقي الثالث للمسلمين الجدد"، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وذلك بقاعة الأميرات بينبع.
وبدأ الحفل الذي أقيم بحضور 170 من المسلمين الجدد، بالقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة بينبع خالد بن يوسف سبيه، رحّب من خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية هذا الملتقي الذي يهدف إلى طلب الأجر من الله بإدخال السرور على المسلمين الجدد وتعميق سماحة دين الإسلام في نفوس حديثي العهد به وفرحة لالتقاء المسلمين الجدد في شهر الخير والبركات، مشيراً إلى أن عدد المسلمين الجدد قد بلغ من عام ٢٠١٨م وحتى العاشر من شهر مضان الجاري 713 مسلماً جديداً.
بعد ذلك قدّمت مسيرة وبرامج ومنجزات المكتب وكلمة للمسلمين الجدد، إلى جانب عرض لخدمات المكتب للمسلمين الجدد وتوثيق المناسبة.
وفي ختام الحفل، أشاد محافظ ينبع بالجهود التي يبذلها القائمون على مكتب الدعوة بينبع، دعياً الله أن يوفق الجميع لكل خير.
، "تعاوني ينبع" ينظم فعاليات "الملتقى الثالث للمسلمين الجدد" ،
المصدر : الخليج 365
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