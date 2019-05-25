بالفيديو.. إزالة مجسم دوار الفلك بجدة ومصادر «عاجل» تكشف الأسباب

كشفت مصادر «عاجل»، أنّ سبب إزالة مجسم دوار الفلك بمدينة جدة، أنّه يعيق بناء جسر شارع صاري تقاطع طريق الملك فهد (الستين).

وأوضحت المصادر، أنّه بعد تركيب الجسر ستكون هناك صيانة للمجسم، ويتم إرجاعه كما حدث سابقًا مع مجسم الدراجة.

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وكانت أمانة جدة قد أنزلت قبل يومين، مجسم دوار الفلك التاريخي بجدة من مكانه، الذي يقع عند التقاء تقاطع شارع الملك فهد مع شارع صاري، ويعتبر أحد معالم جدة الشهيرة المنتشرة في التقاطعات الرئيسة؛ حيث أُنشئ خلال القرن الماضي.

وسبق أن أعلنت أمانة المحافظة بدء أعمال مشروع جسر شارع صاري مع طريق الملك فهد بشمال المحافظة، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة.