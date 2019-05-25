السعودية اليوم / مهرجان ليالي رمضان بالأطاولة يواصل فعالياته



الباحة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

واصل مهرجان ليالي رمضان بالأطاولة فعالياته وبرامجه، إذ استقبل المهرجان منذ مطلع شهر رمضان قرابة الخمسة آلاف زائر.

وقدم المهرجان الذي تنفذه لجنة التنمية بالأطاولة، العديد من البرامج الرمضانية منها برامج المسرح المفتوح، وعروض الأسر المنتجة، إضافة إلى أجنحة الجمعيات الخيرية والإنسانية، وأجنحة القطاعات الحكومية، وساحة العاب الأطفال، والجلسات الشعبية، والمسابقات المتنوعة التي تعني بالشباب.

وأوضح المشرف العام على فعاليات ليالي رمضان بالأطاولة عضو لجنة التنمية مسفر هطيل، أن البرامج التي تنفذها اللجنة تستهدف كافة شرائح المجتمع ومن ضمنها ديوانية الآباء والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من الأمسيات الشعرية والندوات التاريخية والدينية وتلاوات قرآنيه لأجمل الأصوات.

وأشار هطيل إلى وجود العديد من البسطات الرمضانية المنتشرة في ركان السوق والتي تُقدم مختلف المنتجات من الاكلات الشعبية بأيدي شباب سعوديين، وكذلك قدمت العديد من الفعاليات والتي تستهدف الطفل, وكذلك النساء من خلال دارة الفتاة التابعة للجنة التنمية, مؤكداً بأنه روعي في الفعاليات المزج بين الماضي والحاضر.

// انتهى //

14:11ت م

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