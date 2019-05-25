السعودية اليوم / أمانة القصيم تنهي أعمال ممشى الملك عبدالله في بريدة



بريدة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

أنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر، والواقع شمال مدينة بريدة.

وتضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي الجلوس والاستراحة، إلى جانب عدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية.

وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري ، وتوفير خيارات إضافية لممارسي

// انتهى //

14:02ت م

0037



بريدة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واسأنهت أمانة منطقة القصيم تنفيذ أعمال ممشى الملك عبدالله بمدينة بريدة بطول يتجاوز ٢٣٠٠ متر، والواقع شمال مدينة بريدة.وتضمنت الأعمال تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية والتشجير ومواقف للسيارات وكراسي الجلوس والاستراحة، إلى جانب عدد من اللوحات الإرشادية والتوعوية.وتستهدف المرحلة المستقبلية من المشروع تنفيذ مضمار مخصص لهواة الدراجات الهوائية وهو الأول من نوعه بمدينة بريدة بطول ٢١٠٠ متر يمتد حول البحيرة ومدعوم بمواقف مخصص للدراجات والخدمات العامة، ومضمار إضافي بطول ٣٧٠٠ متر.يأتي ذلك ضمن جهود أمانة منطقة القصيم الهادفة لتحسين المشهد الحضري ، وتوفير خيارات إضافية لممارسي رياضة المشي وتعزيزها لدى فئات المجتمع.// انتهى //14:02ت م0037

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