السعودية اليوم / تعاوني ينبع ينظم فعاليات "الملتقى الثالث للمسلمين الجدد" بحضور ١٧٠ مسلماً جديداً



ينبع 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

أقام المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع أمس، فعاليات "الملتقي الثالث للمسلمين الجدد"، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، وذلك بقاعة الأميرات بينبع.

وبدء الحفل الذي أقيم بحضور 170 من المسلمين الجدد، بالقرآن الكريم، تلى ذلك كلمة نائب رئيس مجلس ادارة مكتب الدعوة بينبع خالد بن يوسف سبيه رحب من خلالها بالحضور، مؤكداً أهمية هذا الملتقي الذي يهدف إلى طلب الأجر من الله بإدخال السرور على المسلمين الجدد وتعميق سماحة دين الاسلام في نفوس حديثي العهد به وفرحة لالتقاء المسلمين الجدد في شهر الخير والبركات، مشيراً إلى أن عدد المسلمين الجدد قد بلغ من عام ٢٠١٨م وحتى العاشر من شهر مضان الجاري ٧١٣ مسلماً جديداً.

بعد ذلك قدمت مسيرة وبرامج ومنجزات المكتب وكلمة للمسلمين الجدد، إلى جانب عرض لخدمات المكتب للمسلمين الجدد وتوثيق المناسبة.

وفي ختام الحفل أشاد محافظ ينبع بالجهود التي يبذلها القائمين على مكتب الدعوة بينبع، دعياً الله أن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

13:57ت م

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